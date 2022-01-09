«Майами» выиграл у «Финикса», «Милуоки» уступил «Шарлотту»
НБА. Регулярный чемпионат:
«Клипперс» – «Мемфис» 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)
«Клипперс»: М-с Моррис (29 + 8 подборов), Джексон (18), Батюм (9), Зубац (8 + 7 подборов), Коффи (7) – старт; Бостон (13), Мэнн (9 + 8 подборов), Уинслоу (7), Джонсон (4), Скрабб (2), Гэбриэл (2), Ибака (0), Бледсоу (0).
«Мемфис»: Джарен Джексон (26 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Бэйн (23 + 7 подборов), Джонс (18), Тилли (9), Брукс (2) – старт; Кларк (18 + 15 подборов), Мелтон (8 + 11 подборов + 6 передач), Уильямс (7), Альдама (7), Калвер (5), Матиас (0), Джеффрис (0), Теске (0).
«Индиана» – «Юта» 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27)
«Индиана»: Сабонис (42), Вашингтон (16), Дж. Холидэй (15), Тернер (8 + 4 блок-шота), Сайкс (7) – старт; Стивенсон (16 + 14 передач), Дуарте (9), Бриссетт (7), Лэмб (5).
«Юта»: Митчелл (36 + 9 передач), Богданович (21), Конли (9 + 7 передач), О'Нил (8), Уайтсайд (8 + 8 подборов) – старт; Кларксон (18), Гэй (7), Пелл (4), Паскалл (2), Хауз (0).
«Детройт» – «Орландо» 97:92 (31:26, 21:19, 21:28, 24:19)
«Детройт»: Диалло (17), Бей (16), Каннингем (12), Стюарт (6 + 8 подборов), Хэйс (5) – старт; Лайлс (16 + 13 подборов), Джош Джексон (11), Джозеф (8), Ли (6), Макгрудер (0).
«Орландо»: Харрис (28), Энтони (19 + 8 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (9), Бамба (5 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гиллеспи (2) – старт; Росс (13), М. Вагнер (8), Хэмптон (5), Окики (3 + 10 подборов), Скофилд (0), Фрэйзер (0).
«Шарлотт» – «Милуоки» 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31)
«Шарлотт»: Розир (28), Бриджес (21 + 8 подборов), Болл (19 + 9 подборов + 8 передач), Хэйворд (9), Пламли (4) – старт; Убре (18), Вашингтон (7 + 8 подборов), Макдэниэлс (4), Коди Мартин (4).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (43 + 12 подборов), Миддлтон (27 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Портис (19 + 13 подборов), Мэттьюз (9), Нвора (3) – старт; Мамукелашвили (5), Гэллоуэй (0), Худ (0), Т. Адетокумбо (0), Оджелей (0).
«Бостон» – «Нью-Йорк» 99:75 (21:26, 23:16, 32:18, 23:15)
«Бостон»: Браун (22 + 11 подборов + 11 передач), Тейтум (19), Р. Уильямс (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Смарт (10), Хорфорд (3) – старт; Ричардсон (17), Г. Уильямс (6), Шредер (6), Лэнгфорд (2), Кантер Фридом (2 + 7 подборов), Несмит (0), Фернанду (0), Хаузер (0), Эрнангомес (0).
«Нью-Йорк»: Барретт (19), Куикли (18), Рэндл (13 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь), Робинсон (11 + 8 подборов), Беркс (8) – старт; Граймс (6), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0), Топпин (0), Гибсон (0).
«Финикс» – «Майами» 100:123 (29:33, 21:38, 29:27, 21:25)
«Финикс»: Букер (26 + 5 потерь), Бриджес (20 + 6 передач), Эйтон (12 + 8 подборов), Пол (9 + 7 передач), Краудер (3) – старт; К. Джонсон (15), Пэйн (8), Джексон (5), Смит (2), Макги (0), Уэйнрайт (0).
«Майами»: Лаури (14 + 13 передач), Струс (14), Такер (13 + 7 подборов), Калеб Мартин (10), Юртсевен (7 + 16 подборов + 8 передач) – старт; Хирро (33), Робинсон (27), Силва (3 + 7 подборов), Гай (2), Хайсмит (0).
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