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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
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02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 97:92 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 114:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Юта Джаз 125:113 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 99:75 Окончен
04:00 Финикс Санс - Майами Хит 100:123 Окончен
19:00 Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперс 121:119 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс 106:93 Окончен
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14:00 Киев-Баскет - Николаев 96:61 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован

«Майами» выиграл у «Финикса», «Милуоки» уступил «Шарлотту»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
09 января 07:46
«Майами» выиграл у «Финикса», «Милуоки» уступил «Шарлотту»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат:

«Клипперс» – «Мемфис» 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)

«Клипперс»: М-с Моррис (29 + 8 подборов), Джексон (18), Батюм (9), Зубац (8 + 7 подборов), Коффи (7) – старт; Бостон (13), Мэнн (9 + 8 подборов), Уинслоу (7), Джонсон (4), Скрабб (2), Гэбриэл (2), Ибака (0), Бледсоу (0).

«Мемфис»: Джарен Джексон (26 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Бэйн (23 + 7 подборов), Джонс (18), Тилли (9), Брукс (2) – старт; Кларк (18 + 15 подборов), Мелтон (8 + 11 подборов + 6 передач), Уильямс (7), Альдама (7), Калвер (5), Матиас (0), Джеффрис (0), Теске (0).

«Индиана» – «Юта» 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27)

«Индиана»: Сабонис (42), Вашингтон (16), Дж. Холидэй (15), Тернер (8 + 4 блок-шота), Сайкс (7) – старт; Стивенсон (16 + 14 передач), Дуарте (9), Бриссетт (7), Лэмб (5).

«Юта»: Митчелл (36 + 9 передач), Богданович (21), Конли (9 + 7 передач), О'Нил (8), Уайтсайд (8 + 8 подборов) – старт; Кларксон (18), Гэй (7), Пелл (4), Паскалл (2), Хауз (0).

«Детройт» – «Орландо» 97:92 (31:26, 21:19, 21:28, 24:19)

«Детройт»: Диалло (17), Бей (16), Каннингем (12), Стюарт (6 + 8 подборов), Хэйс (5) – старт; Лайлс (16 + 13 подборов), Джош Джексон (11), Джозеф (8), Ли (6), Макгрудер (0).

«Орландо»: Харрис (28), Энтони (19 + 8 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (9), Бамба (5 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гиллеспи (2) – старт; Росс (13), М. Вагнер (8), Хэмптон (5), Окики (3 + 10 подборов), Скофилд (0), Фрэйзер (0).

«Шарлотт» – «Милуоки» 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31)

«Шарлотт»: Розир (28), Бриджес (21 + 8 подборов), Болл (19 + 9 подборов + 8 передач), Хэйворд (9), Пламли (4) – старт; Убре (18), Вашингтон (7 + 8 подборов), Макдэниэлс (4), Коди Мартин (4).

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (43 + 12 подборов), Миддлтон (27 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Портис (19 + 13 подборов), Мэттьюз (9), Нвора (3) – старт; Мамукелашвили (5), Гэллоуэй (0), Худ (0), Т. Адетокумбо (0), Оджелей (0).

«Бостон» – «Нью-Йорк» 99:75 (21:26, 23:16, 32:18, 23:15)

«Бостон»: Браун (22 + 11 подборов + 11 передач), Тейтум (19), Р. Уильямс (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Смарт (10), Хорфорд (3) – старт; Ричардсон (17), Г. Уильямс (6), Шредер (6), Лэнгфорд (2), Кантер Фридом (2 + 7 подборов), Несмит (0), Фернанду (0), Хаузер (0), Эрнангомес (0).

«Нью-Йорк»: Барретт (19), Куикли (18), Рэндл (13 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь), Робинсон (11 + 8 подборов), Беркс (8) – старт; Граймс (6), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0), Топпин (0), Гибсон (0).

«Финикс» – «Майами» 100:123 (29:33, 21:38, 29:27, 21:25)

«Финикс»: Букер (26 + 5 потерь), Бриджес (20 + 6 передач), Эйтон (12 + 8 подборов), Пол (9 + 7 передач), Краудер (3) – старт; К. Джонсон (15), Пэйн (8), Джексон (5), Смит (2), Макги (0), Уэйнрайт (0).

«Майами»: Лаури (14 + 13 передач), Струс (14), Такер (13 + 7 подборов), Калеб Мартин (10), Юртсевен (7 + 16 подборов + 8 передач) – старт; Хирро (33), Робинсон (27), Силва (3 + 7 подборов), Гай (2), Хайсмит (0).

Сергей Остапенко
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