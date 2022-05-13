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«Майами» обыграл «Филадельфию» и вышел в следующий раунд, «Даллас» сравнил счет в серии с «Финиксом»

Результаты и видеообзоры матчей плей-офф НБА
Баскетбол НБА
07:30
«Майами» обыграл «Филадельфию» и вышел в следующий раунд, «Даллас» сравнил счет в серии с «Финиксом»
Фото: theguardian.com

НБА. Плей-офф. Второй раунд

«Филадельфия» – «Майами» 90:99 (25:28, 23:21, 15:25, 27:25) Серия завершена – 2:4

«Филадельфия»: Макси (20), Эмбиид (20 + 12 подборов), Харрис (14 + 8 подборов), Харден(11 + 9 передач), Грин (3) – старт; Милтон (15), Тайбулл (3), Джо (2), Коркмаз(2), Спрингер (0), Ньянг (0), Рид (0).

«Майами»: Батлер (32 + 8 подборов), Струс (20 + 11 подборов), Такер (12 + 9 подборов), Адебайо (10 + 8 подборов), Винсент (7 + 6 передач) – старт; Хирро (10),Оладипо (4), Дедмон (4), Робинсон (0), Калеб Мартин (0).

«Даллас» – «Финикс» 113:86 (28:25, 32:20, 34:27, 19:14) Счет в серии – 3:3

«Даллас»: Дончич (33 + 11 подборов + 8 передач), Буллок (19 + 7 подборов), Брансон(18), Пауэлл (8), Финни-Смит (4) – старт; Динуидди (15), Клебер (9), Бертанс(3), Марьянович (2), Крисс (2), Грин (0), Браун (0), Берк (0), Ниликина (0).

«Финикс»: Эйтон (21 + 11 подборов), Букер (19 + 8 подборов + 8 потерь), Пол (13 + 5 потерь), Краудер (9), Бриджес (7) – старт; Крэйг (6), К. Джонсон (5), Бийомбо (4), Шэмет (2), Уэйнрайт (0), Пэйн (0).

Рене Тер Велде
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