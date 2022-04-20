«Майами» одержал вторую домашнюю победу над «Атлантой»
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Майами» – «Атланта» 115:105 (26:25, 30:29, 31:22, 28:29) Счет в серии – 2:0
«Майами»: Батлер (45), Струс (14), Лаури (9), Адебайо (9), Такер (3) – старт; Хирро (15),Винсент (11), Дедмон (6 + 9 подборов), Калеб Мартин (3), Робинсон (0).
«Атланта»: Янг (25 + 7 передач + 10 потерь), Хантер (16), Коллинз (13 + 10 подборов),Хертер (9 + 6 передач), Галлинари (2) – старт; Богданович (29), Райт (9),Оконгву (2), Луваву-Кабарро (0).
«Мемфис» – «Миннесота» 124:96 (33:32, 27:17, 36:28, 28:19) Счет в серии – 1:1
«Мемфис»: Морэнт (23 + 9 подборов + 10 передач), Бэйн (16), Джарен Джексон (16 + 7 подборов), Брукс (9), Адамс (0) – старт; Кларк (13), Уильямс (13), Тиллман(13 + 7 подборов), Джонс (10), Мелтон (7), Калвер (2), Андерсон (2), Кончар(0).
«Миннесота»: Эдвардс (20 + 5 потерь), Таунс (15 + 11 подборов + 5 потерь), Расселл (11),Беверли (6), Вандербилт (1) – старт; Рид (12 + 7 подборов), Принс (12),Бизли (7), Науэлл (6), Маклафлин (4), Макдэниэлс (2), Окоги (0).
«Финикс» – «Новый Орлеан» 114:125 (28:30, 33:26, 22:34, 31:35) Счет в серии – 1:1
«Финикс»: Букер (31), Бриджес (19), Пол (17 + 14 передач), Эйтон (10 + 9 подборов),Краудер (5) – старт; К. Джонсон (11), Макги (10), Пэйн (6), Шэмет (5), Крэйг(0).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (37 + 11 подборов + 9 передач), Макколлум (23 + 8 подборов + 9 передач), Джонс (14), Валанчюнас (10 + 13 подборов), Хэйс (9) – старт; Нэнс (13), Мерфи (9), Альварадо (8), Грэм (2), Маршалл (0).
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