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«Майами» закрыл серию с «Атлантой», «Мемфис» минимально обыграл «Миннесоту»

«Финикс» одержал уверенную победу над «Новым Орлеаном»
Баскетбол НБА
10:00
«Майами» закрыл серию с «Атлантой», «Мемфис» минимально обыграл «Миннесоту»
Фото: Getty Images

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Майами» – «Атланта» 97:94 (21:22, 33:20, 21:22, 22:30) Серия завершена – 4:1

«Майами»: Оладипо (23), Адебайо (20 + 11 подборов), Струс (15), Винсент (9), Такер(4) – старт; Хирро (16), Калеб Мартин (10), Робинсон (0), Дедмон (0).

«Атланта»: Хантер (35 + 11 подборов), Хертер (12), Янг (11 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Коллинз (7), Капела (2 + 8 подборов) – старт; Галлинари (12), Оконгву (8), Райт (7 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (0).

«Мемфис» – «Миннесота» 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24) Счет в серии – 3:2

«Мемфис»: Морэнт (30 + 13 подборов + 9 передач + 5 потерь), Бэйн (25), Джарен Джексон (12), Брукс (8), Тиллман (2) – старт; Кларк (21 + 15 подборов), Андерсон (8), Джонс (5), Кончар (0), Уильямс (0).

«Миннесота»: Таунс (28 + 12 подборов + 7 потерь), Эдвардс (22), Расселл (12 + 8 передач),Беверли (9 + 6 передач + 5 потерь), Вандербилт (6 + 10 подборов) – старт; Принс (10), Рид (9), Бизли (8), Макдэниэлс (3), Маклафлин (2).

«Финикс» – «Новый Орлеан» 112:97 (32:20, 27:26, 30:32, 23:19) Счет в серии – 3:2

«Финикс»: Бриджес (31 + 4 блок-шота), Пол (22 + 11 передач), Эйтон (19 + 9 подборов), Краудер (9), К. Джонсон (8 + 9 подборов) – старт; Пэйн (12), Шэмет (6), А. Холидэй (3), Макги (2), Бийомбо (0).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (22 + 5 потерь), Макколлум (21 + 8 подборов), Валанчюнас (17 + 14 подборов), Хэйс (8), Джонс (4 + 7 подборов) – старт; Альварадо (12), Нэнс (5), Маршалл (4), Грэм (2), Мерфи (2).

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

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