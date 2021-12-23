Лукашов – о победе над Северной Македонией: «В первой половине матча не хватало концентрации»
Майки игроков сборной Украины выставили на благотворительный аукцион
За вырученные средства помогут детям-сиротам
20:48
Игроки сборной Украины Денис Лукашов и Вячеслав Петров выставили на аукцион свои майки с матчей отбора на чемпионат мира-2023 против Грузии и Северной Македонии.
Аукцион состоится на странице ФБУ в Instagram. Завершатся торги 29 декабря.
Вырученные средства направят в благотворительный фонд «Благо Дарю», где помогают детям, от которых отказались родители.
Напомним, в отборе на чемпионат мира Украина проиграла Грузии и выиграла у Северной Македонии.
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