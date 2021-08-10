Медведенко: «Бродский немного эпатажный»

Станислав Медведенко / Фото: скрин-шот

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» украинец Станислав Медведенко в интервью YouTube-канала ПЕРЕГОВОРКА оценил работу Михаила Бродского на должности главы Федерации баскетбола Украины.



Он многих отталкивает своей эпатажностью. Это отворачивает людей с деньгами. Но этой же эпатажностью он какие-то команды привлек.

Александр Волков тоже сыграл свою роль. При его президентстве сборная Украины добилась самых больших результатов. Также при нем были золотые годы Суперлиги. Хотя, и к нему у меня тоже есть вопросы. Я считаю, что он мог лучше это сделать».