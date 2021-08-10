Медведенко: «Знаю, что три коллектива НБА ведут переговоры с Ленем»
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
При этом, Станислав увидел и позитивные вещи в работе главы ФБУ
Станислав Медведенко / Фото: скрин-шот
Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» украинец Станислав Медведенко в интервью YouTube-канала ПЕРЕГОВОРКА оценил работу Михаила Бродского на должности главы Федерации баскетбола Украины.
«Бродский немного эпатажный, но что-то для баскетбола он сделал. Он вкладывал какие-то свои деньги, естественно, подразумевая свои интересы. Но я считаю, что он не на своем месте.
Он многих отталкивает своей эпатажностью. Это отворачивает людей с деньгами. Но этой же эпатажностью он какие-то команды привлек.
Александр Волков тоже сыграл свою роль. При его президентстве сборная Украины добилась самых больших результатов. Также при нем были золотые годы Суперлиги. Хотя, и к нему у меня тоже есть вопросы. Я считаю, что он мог лучше это сделать».
Напомним, ранее Бродский жестко высказался о бывшем главном тренере сборной Украины по футболу Андрее Шевченко.