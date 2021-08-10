Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Медведенко: «Бродский немного эпатажный»

При этом, Станислав увидел и позитивные вещи в работе главы ФБУ

Баскетбол В Украине
19:33
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
Станислав Медведенко / Фото: скрин-шот

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» украинец Станислав Медведенко в интервью YouTube-канала ПЕРЕГОВОРКА оценил работу Михаила Бродского на должности главы Федерации баскетбола Украины.

«Бродский немного эпатажный, но что-то для баскетбола он сделал. Он вкладывал какие-то свои деньги, естественно, подразумевая свои интересы. Но я считаю, что он не на своем месте.

Он многих отталкивает своей эпатажностью. Это отворачивает людей с деньгами. Но этой же эпатажностью он какие-то команды привлек.

Александр Волков тоже сыграл свою роль. При его президентстве сборная Украины добилась самых больших результатов. Также при нем были золотые годы Суперлиги. Хотя, и к нему у меня тоже есть вопросы. Я считаю, что он мог лучше это сделать».

Напомним, ранее Бродский жестко высказался о бывшем главном тренере сборной Украины по футболу Андрее Шевченко.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Бродский Станислав Медведенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Глава ФБУ: «Шевченко может просить 3 миллиона, но он – г*ндон»
Глава ФБУ: «Шевченко может просить 3 миллиона, но он – г*ндон»
Баскетбол Суперлига
3 августа 10:29

Новости: Баскетбол

Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
В Украине
19:33
Рашад Вон стал игроком «Днепра»
Рашад Вон стал игроком «Днепра»
Суперлига
13:15
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
НБА
13:03
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
НБА
10:15
Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
НБА
07:35
«Николаев» подписал 25-летнего американца
«Николаев» подписал 25-летнего американца
Суперлига
9 августа 21:45
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Суперлига
9 августа 13:45
Печеров: «Михайлюку нужен клуб, чтобы у него была возможность получать 20-25 минут игрового времени»
Печеров: «Михайлюку нужен клуб, чтобы у него была возможность получать 20-25 минут игрового времени»
Украинские легионеры
9 августа 10:49
У Санона проблемы. Матч «Вашингтона» и «Индианы» в Летней лиге отложен из-за коронавируса
У Санона проблемы. Матч «Вашингтона» и «Индианы» в Летней лиге отложен из-за коронавируса
НБА
9 августа 10:17
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
26
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Все новости