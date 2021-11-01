Багатскис остается. Исполком ФБУ утвердил список тренеров национальных и молодежных сборных
Медведенко: «В ФБУ ищут спонсора на тренера, а также ищут спонсора на игрока»
Легендарный украинский баскетболист – о бюджете организации
Станислав Медведенко / Фото - ФБУДвукратный чемпион НБА, украинский экс-баскетболист Станислав Медведенко в интервью YouTube-каналу ProUkrBasket Show рассказал о бюджете Федерации баскетбола Украины.
«Мы должны понимать, что у федерации денег нет. Они ищут спонсора на тренера, ищут спонсора на игрока. Например, ты придешь, у тебя клуб, скажешь: «Ок, я готов проспонсировать этого тренера».
«Может быть, ты еще как-то проспонсируешь федерацию – выезды команд или станешь спонсором федерации. Тогда ФБУ будет к тебе вообще очень лояльна. Все происходить намного проще, не надо там конспирологию искать».
«Федерация получает деньги налогоплательщиков. Они хоть раз отчитались за эти деньги? Люди не понимают, как распределяются деньги налогоплательщиков».
«Эти деньги распределяет Министерство спорта. Упали там какие-то деньги, например, 700 млн гривен, они делают формулу, в которой учитывается количество людей (массовость вида спорта) и достижения – в основном эти два фактора».
Ранее Медведенко оценил работу Михаила Бродского на должности главы Федерации баскетбола Украины.
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