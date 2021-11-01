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02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 125:113 Окончен
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован

Медведенко: «В ФБУ ищут спонсора на тренера, а также ищут спонсора на игрока»

Легендарный украинский баскетболист – о бюджете организации
Баскетбол Суперлига
12:31
Медведенко: «В ФБУ ищут спонсора на тренера, а также ищут спонсора на игрока»
Станислав Медведенко / Фото - ФБУ
Двукратный чемпион НБА, украинский экс-баскетболист Станислав Медведенко в интервью YouTube-каналу ProUkrBasket Show рассказал о бюджете Федерации баскетбола Украины.

«Мы должны понимать, что у федерации денег нет. Они ищут спонсора на тренера, ищут спонсора на игрока. Например, ты придешь, у тебя клуб, скажешь: «Ок, я готов проспонсировать этого тренера».


«Может быть, ты еще как-то проспонсируешь федерацию – выезды команд или станешь спонсором федерации. Тогда ФБУ будет к тебе вообще очень лояльна. Все происходить намного проще, не надо там конспирологию искать».


«Федерация получает деньги налогоплательщиков. Они хоть раз отчитались за эти деньги? Люди не понимают, как распределяются деньги налогоплательщиков».


«Эти деньги распределяет Министерство спорта. Упали там какие-то деньги, например, 700 млн гривен, они делают формулу, в которой учитывается количество людей (массовость вида спорта) и достижения – в основном эти два фактора».


Ранее Медведенко оценил работу Михаила Бродского на должности главы Федерации баскетбола Украины.
Владимир Кириченко
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Станислав Медведенко

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