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«Мэмфис» отыгрался в игре с «Мэмфисом» с «-26», «Голден Стэйт» в одной победе от выхода в следующий раунд

«Даллас» впервые повел в серии с «Ютой»
Баскетбол НБА
09:59
«Мэмфис» отыгрался в игре с «Мэмфисом» с «-26», «Голден Стэйт» в одной победе от выхода в следующий раунд
Фото: twitter.com/memgrizz

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Миннесота» – «Мемфис» 95:104 (39:21, 12:23, 32:23, 12:37) Счет в серии – 1:2.

«Миннесота»: Расселл (22 + 8 передач), Эдвардс (19 + 7 подборов), Беверли (14), Вандербилт (10 + 13 подборов), Таунс (8 + 5 блок-шотов) – старт; Бизли (11), Макдэниэлс (8), Рид (3).

«Мемфис»: Бэйн (26), Морант (16 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Брукс (11), Джарен Джексон (6 + 7 подборов), Андерсон (4) – старт; Кларк (20 + 8 подборов), Джонс (11), Уильямс (5), Тиллман (5).

«Юта» – «Даллас» 118:126 (20:27, 31:41, 40:29, 27:29) Счет в серии – 1:2.

«Юта»: Митчелл (32 + 6 передач), Богданович (24), Конли (21 + 6 передач), Гобер (15 + 7 подборов), О'Нил (2) – старт; Кларксон (14), Паскалл (6), Хауз (2), Уайтсайд (2).

«Даллас»: Брансон (31), Динуидди (20 + 6 передач), Финни-Смит (14 + 8 подборов), Буллок (12), Пауэлл (0) – старт; Клебер (17), Бертанс (15), Грин (12 + 6 передач), Берк (3), Браун (2).

«Денвер» – «Голден Стэйт»113:118 (32:34, 27:35, 30:18, 24:31) Счет в серии – 0:3.

«Денвер»: Йокич (37 + 18 подборов + 5 потерь), Гордон (18 + 12 подборов), Бартон (13), Моррис (10 + 6 передач), Грин (4) – старт; Казинс (9), Грин (6), Риверс (6), Форбс (5), Хайлэнд (5).

«Голден Стэйт»: Пул (27), Томпсон (26), Уиггинс (9), Грин (6 + 10 передач), Луни (0) – старт; Карри (27 + 6 передач), Пэйтон (11), Портер (6), Игудала (4), Бьелица (2).

Олег Шумейко-младший
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