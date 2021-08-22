«Мемфис» расстанется с Рондо до начала сезона

Разыгрывающий не входит в долгосрочные планы «Гриззлис»

Рэджон Рондо / фото - Getty Images

«Мемфис Гриззлис» собираются расстаться с разыгрывающим Рэджоном Рондо до начала сезона-2021/2022.

Рондо стал игроком «Мемфиса» по итогам недавней обменной сделки с «Лос-Анджелес Клипперс». «Гриззлис» отдали за Рондо и Патрика Беверли разыгрыващего Эрика Бледсоу.

Рондо не входит в долгосрочные планы «Гриззлис», как и обмененный в «Миннесоту» после перехода из «Клипперс» Беверли. «Мемфис» обменяет 35-летнего разыгрывающего или выкупит его контракт, если не найдет партнера в сделке.

Центровой Марк Газоль может покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».