Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
«Мемфис» разгромил «Голден Стэйт» и сократил счет в серии плей-офф Западной конференции
«Бостон» минимально проиграл «Милуоки» в дуэли на Востоке
«Мемфис» – «Голден Стэйт» / Фото - goldenstateofmind.comНБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятые матчи
«Бостон» – «Милуоки» 107:110 (26:28, 28:19, 32:30, 21:33), счет в серии 2:3
«Бостон»: Тейтум (34), Браун (26 + 8 подборов), Смарт (15), Хорфорд (8 + 8 подборов), Уильямс (0) – старт; Тайс (11), Уайт (9), Притчард (4)
«Милуоки»: Адетокумбо (40 + 11 подборов - 7 потерь), Холидэй (24 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (9 + 7 подборов), Аллен (8), Лопес (2) – старт; Портис (14 + 15 подборов), Хилл (0), Коннотон (13)
«Мемфис» – «Голден Стэйт» 134:95 (38:28, 39:22, 42:17, 15:28), счет в серии 2:3
«Мемфис»: Джексон (21 + 8 подборов), Джонс (21 + 9 передач), Бэйн (21), Брукс (12), Адамс (7 + 13 подборов) – старт; Кларк (11 + 7 подборов), Андерсон (9 + 7 передач), Тиллман (2), Кончар (9), Мелтон (10), Уильямс (11), Калвер (0)
«Голден Стэйт»: Томпсон (19), Куминга (17), Карри (14), Грин (5 + 7 подборов - 5 потерь), Уиггинс (5) – старт; Бьелица (5), Портер (0), Тоскано (5), Луни (2), Ли (10), Пул (3), Муди (10)
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