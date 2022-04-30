«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»
«Мэмфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА
«Гриззлис» завоевали четвертую победу в серии с «Миннесотой»
Фото: grizzlybearblues.com
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Миннесота» – «Мемфис» 106:114 (29:28, 23:21, 32:25, 22:40) Счет в серии – 2:4
«Миннесота»: Эдвардс (30), Таунс (18 + 10 подборов), Беверли (10), Расселл (7), Вандербилт (2) – старт; Макдэниэлс (24), Маклафлин (9), Монро (4), Бизли (2).
«Мемфис»: Бэйн (23 + 7 подборов + 5 потерь), Брукс (23), Джарен Джексон (18 + 14 подборов), Морэнт (17 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Тиллман (2) – старт; Кларк (17 + 11 подборов), Джонс (10), Андерсон (4), Кончар (0).
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