Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
14:00
Телемагазин
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

«Мэмфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА

«Гриззлис» завоевали четвертую победу в серии с «Миннесотой»
Баскетбол НБА
09:00
«Мэмфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА
Фото: grizzlybearblues.com

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Миннесота» – «Мемфис» 106:114 (29:28, 23:21, 32:25, 22:40) Счет в серии – 2:4

«Миннесота»: Эдвардс (30), Таунс (18 + 10 подборов), Беверли (10), Расселл (7), Вандербилт (2) – старт; Макдэниэлс (24), Маклафлин (9), Монро (4), Бизли (2).

«Мемфис»: Бэйн (23 + 7 подборов + 5 потерь), Брукс (23), Джарен Джексон (18 + 14 подборов), Морэнт (17 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Тиллман (2) – старт; Кларк (17 + 11 подборов), Джонс (10), Андерсон (4), Кончар (0).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Результаты (НБА) Мемфис Гриззлис

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»
«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»
Баскетбол НБА
29 апреля 09:03
Михайлюк с «Торонто» выиграл первый матч в плей-офф НБА, «Бруклин» в шаге от вылета
Михайлюк с «Торонто» выиграл первый матч в плей-офф НБА, «Бруклин» в шаге от вылета
Баскетбол НБА
24 апреля 08:32
«Мемфис» отыгрался в игре с «Миннесотой» с «-26», «Голден Стэйт» в одной победе от выхода в следующий раунд
«Мемфис» отыгрался в игре с «Миннесотой» с «-26», «Голден Стэйт» в одной победе от выхода в следующий раунд
Баскетбол НБА
22 апреля 09:59
«Бостон» повел в серии с «Бруклином», «Майами» разгромил «Атланту»
«Бостон» повел в серии с «Бруклином», «Майами» разгромил «Атланту»
Баскетбол НБА
18 апреля 10:11
«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»
«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»
Баскетбол НБА
08 апреля 09:10
«Милуоки» минимально обыграл «Бруклин», «Атланта» разгромила «Кливленд»
«Милуоки» минимально обыграл «Бруклин», «Атланта» разгромила «Кливленд»
Баскетбол НБА
01 апреля 08:50

Новости: Баскетбол

«Мэмфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА
«Мэмфис» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НБА
НБА
09:00
«Бавария» сравняла счет в серии с «Барселоной», «Монако» обыграл «Олимпиакос»
«Бавария» сравняла счет в серии с «Барселоной», «Монако» обыграл «Олимпиакос»
Еврокубки
08:00
«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»
«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»
НБА
29 апреля 09:03
«Эфес» присоединился к «Реалу» в «Финале четырех» Евролиги
«Эфес» присоединился к «Реалу» в «Финале четырех» Евролиги
Еврокубки
29 апреля 08:00
«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
Еврокубки
28 апреля 10:00
«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»
«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»
НБА
28 апреля 08:00
«Майами» закрыл серию с «Атлантой», «Мемфис» минимально обыграл «Миннесоту»
«Майами» закрыл серию с «Атлантой», «Мемфис» минимально обыграл «Миннесоту»
НБА
27 апреля 10:00
«Реал» закрыл серию с «Маккаби» и вышел в Финал четырех, «Анадолу Эфес» одержал вторую победу над «Миланом»
«Реал» закрыл серию с «Маккаби» и вышел в Финал четырех, «Анадолу Эфес» одержал вторую победу над «Миланом»
Еврокубки
27 апреля 08:00
«Бостон» закрыл серию с «Бруклином», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»
«Бостон» закрыл серию с «Бруклином», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»
НБА
26 апреля 09:00
Все новости

Популярные новости

Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
5
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
21
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
4
«Всего лишь раздутый средневес». Фьюри рассказал, как прошел бы его потенциальный поединок с Усиком
«Всего лишь раздутый средневес». Фьюри рассказал, как прошел бы его потенциальный поединок с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 апреля 21:01
1
Все новости