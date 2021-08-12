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Место, где нет баскетбола. Как выглядит домашняя арена обанкротившегося «Азовмаша»

Суд Запорожской области признал клуб банкротом и начал его ликвидацию

Баскетбол Суперлига
17:36
Место, где нет баскетбола. Как выглядит домашняя арена обанкротившегося «Азовмаша»
Фото: MRPL.CITY

Журналист Филипп Бурый опубликовал в Instagram видео из опустевшей «Азовмаш Арены», где играл обанкротившийся одноименный клуб, становившийся семикратным чемпионом Суперлиги.




Отметим, что 10 августа Хозяйственный суд Запорожской области признал БК «Азовмаш» банкротом и начал ликвидацию клуба.

7 июля суд признал претензии Укрэксимбанка на 4,72 млрд грн. Также суд удовлетворил требования Фискальной службы на 935 тыс. грн и «Мариупольской машиностроительной компании» на 2,4 млн грн.

По данным госреестра, учредителями БК «Азовмаш» являются имеющие миллиардные долги предприятие «Азовэлектросталь» и торговый дом «Азовобщемаш».

Напомним, 17 декабря 2019 года Хозяйствыенный суд Донецкой области частично удовлетворил иск ВТБ Банка против баскетбольного клуба «Азовмаш» и в счет погашения задолженности «Азовэлектростали» взыскал ипотечное имущество «Азовмаша» в Мариуполе.

Карен Агабекян
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