Место, где нет баскетбола. Как выглядит домашняя арена обанкротившегося «Азовмаша»
Журналист Филипп Бурый опубликовал в Instagram
видео из опустевшей «Азовмаш Арены», где играл обанкротившийся одноименный клуб, становившийся семикратным чемпионом Суперлиги.
Отметим, что 10 августа Хозяйственный суд Запорожской области признал БК «Азовмаш» банкротом и начал ликвидацию клуба.
7 июля суд признал претензии Укрэксимбанка на 4,72 млрд грн. Также суд удовлетворил требования Фискальной службы на 935 тыс. грн и «Мариупольской машиностроительной компании» на 2,4 млн грн.
По данным госреестра, учредителями БК «Азовмаш» являются имеющие миллиардные долги предприятие «Азовэлектросталь» и торговый дом «Азовобщемаш».
Напомним, 17 декабря 2019 года Хозяйствыенный суд Донецкой области частично удовлетворил иск ВТБ Банка против баскетбольного клуба «Азовмаш» и в счет погашения задолженности «Азовэлектростали» взыскал ипотечное имущество «Азовмаша» в Мариуполе.
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