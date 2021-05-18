Миглиниекс: «Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом»
Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс рассказал об ожиданиях от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф против «Днепра» (счет в серии: 2:0).
«Мы довольны результатом добытым на чужой площадке – 2 победы. Но у нас есть, где прибавить, где исправить ошибки. У обеих команд это есть. Так что сейчас исправляем ошибки и будем опять играть одну игру, как одну игру.
Работа Дмитрия Болдаева? Снаружи тяжело прочувствовать, что хотят слепить тренеры. Сложно сказать, что он поменяет на вторую игру. Он молодой тренер, но, думаю, что знания у него уже накопились. Если кто-то говорит, что «Днепр» плохо играл, то могу сказать, что эмоционально они были хорошо готовы, значит была проведена хорошая работа тренером и всем коллективом. В том числе видно, что эти перемены помогли им в регулярном чемпионате победить «Прометей», который сейчас тоже на эмоциях в хорошем состоянии.
Слава Кравцов добавил и показывает в этих матчах, что с ним надо считаться. Если выбираешь 2-3 игрока из «Днепра», с которыми надо считаться, то он в этом списке один из первых. Да, у него были слабые игры, но сейчас он улучшил игру.
Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом, но доктор все делает правильно. Это часть плей-офф, рабочий процесс. Если что, нужно будет думать кого кем заменить, может быть, что-то поменять в стиле. Из-за отсутствия Джефферсона мы должны были играть маленьким составом в Днепре. Мы не хотели без него ехать в Днепр, ведь в ротации у нас не «ух ты!». Три человека и все. Платону Хижняку еще надо добавить, чтобы выходить в плей-офф.
Думаю зрители не дадут игрокам расслабиться. Наши игроки азартные, даже иногда слишком азартные, что забывают тактические детали. У нас есть немного американский стиль, который я и должен использовать, как тренер. Совсем в европейский баскетбол я не могу играть. И временами мы показываем хороший микс. Им только дай бежать и, я думаю, что они не будут эмоционально пустыми. Это не классический баскетбол и немного рискованный, но надо определить баланс риска и, думаю, что мы можем иметь больше от такой игры».
Напомним, «Будивельник» сегодня проведет третий матч серии с «Днепром». Видео трансляция будет доступна на нашем сайте.
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