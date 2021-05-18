Миглиниекс: «Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом»

Игорс Миглиниекс / Фото: скрин-шот

Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс рассказал об ожиданиях от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф против «Днепра» (счет в серии: 2:0).



Работа Дмитрия Болдаева? Снаружи тяжело прочувствовать, что хотят слепить тренеры. Сложно сказать, что он поменяет на вторую игру. Он молодой тренер, но, думаю, что знания у него уже накопились. Если кто-то говорит, что «Днепр» плохо играл, то могу сказать, что эмоционально они были хорошо готовы, значит была проведена хорошая работа тренером и всем коллективом. В том числе видно, что эти перемены помогли им в регулярном чемпионате победить «Прометей», который сейчас тоже на эмоциях в хорошем состоянии.

Слава Кравцов добавил и показывает в этих матчах, что с ним надо считаться. Если выбираешь 2-3 игрока из «Днепра», с которыми надо считаться, то он в этом списке один из первых. Да, у него были слабые игры, но сейчас он улучшил игру.

Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом, но доктор все делает правильно. Это часть плей-офф, рабочий процесс. Если что, нужно будет думать кого кем заменить, может быть, что-то поменять в стиле. Из-за отсутствия Джефферсона мы должны были играть маленьким составом в Днепре. Мы не хотели без него ехать в Днепр, ведь в ротации у нас не «ух ты!». Три человека и все. Платону Хижняку еще надо добавить, чтобы выходить в плей-офф.

Думаю зрители не дадут игрокам расслабиться. Наши игроки азартные, даже иногда слишком азартные, что забывают тактические детали. У нас есть немного американский стиль, который я и должен использовать, как тренер. Совсем в европейский баскетбол я не могу играть. И временами мы показываем хороший микс. Им только дай бежать и, я думаю, что они не будут эмоционально пустыми. Это не классический баскетбол и немного рискованный, но надо определить баланс риска и, думаю, что мы можем иметь больше от такой игры».