Михайлюк и Лень отметились набранными очками за свои клубы

Команды украинцев потерпели поражение

Святослав Михайлюк / фото - NBA

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк набрал пять очков в матче с «Нью-Йорком» в регулярном чемпионате НБА.

Украинец вышел со скамейки и провел на паркете 16 минут. Михайлюк реализовал один из четырех дальних бросков, а также совершил два подбора.

Другой представитель Украины в НБА – центровой «Сакраменто» Алексей Лень набрал четыре очка в матче с «Шарлотт». Лень вышел в стартовой пятерке и отыграл 16 минут, собрав три подбора и отдав две результативные передачи.

Результаты матчей игрового дня НБА.