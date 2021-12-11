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Михайлюк и Лень отметились набранными очками за свои клубы

Команды украинцев потерпели поражение
Баскетбол Украинские легионеры
09:00
Михайлюк и Лень отметились набранными очками за свои клубы
Святослав Михайлюк / фото - NBA

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк набрал пять очков в матче с «Нью-Йорком» в регулярном чемпионате НБА.

Украинец вышел со скамейки и провел на паркете 16 минут. Михайлюк реализовал один из четырех дальних бросков, а также совершил два подбора.

Другой представитель Украины в НБА – центровой «Сакраменто» Алексей Лень набрал четыре очка в матче с «Шарлотт». Лень вышел в стартовой пятерке и отыграл 16 минут, собрав три подбора и отдав две результативные передачи.

Результаты матчей игрового дня НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Алексей Лень Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз

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