Лень помог «Сакраменто» выиграть у «Орландо», Михайлюк не набрал очков в матче со своей бывшей командой
Михайлюк и Лень отметились набранными очками за свои клубы
Команды украинцев потерпели поражение
Святослав Михайлюк / фото - NBA
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк набрал пять очков в матче с «Нью-Йорком» в регулярном чемпионате НБА.
Украинец вышел со скамейки и провел на паркете 16 минут. Михайлюк реализовал один из четырех дальних бросков, а также совершил два подбора.
Другой представитель Украины в НБА – центровой «Сакраменто» Алексей Лень набрал четыре очка в матче с «Шарлотт». Лень вышел в стартовой пятерке и отыграл 16 минут, собрав три подбора и отдав две результативные передачи.
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