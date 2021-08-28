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Михайлюк может вернуться в «Лейкерс»

У «озерников» осталось три свободных места в заявке
Баскетбол НБА
16:35
Михайлюк может вернуться в «Лейкерс»
Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

Атакующий защитник Святослав Михайлюк может подписать минимальный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Крис Федор.

У «Лейкерс» осталось три свободных места в заявке. Клуб из Лос-Анджелеса планирует использовать два из них, оставив одно свободным перед стартом сезона. Михайлюк был выбрал «Лейкерс» под 47-м пиком на драфте НБА 2018 года. «Лос-Анджелес» обменял украинского баскетболиста в «Детройт Пистонс» перед дедлайном в сезоне новичка.

Вторую половину прошлого сезона Михайлюк провел в «Оклахома-Сити Тандер», набирая 10,3 очка в среднем за игру. «Тандер» сделали Михайлюку квалификационное предложение, но позже отозвали его. Около месяца Святослав ищет новый клуб в статусе неограниченного свободного агента.

В настоящий момент на Михайлюка также претендуют «Кливленд» и «Детройт».

Рене Тер Велде
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Теги

Святослав Михайлюк Лос-Анджелес Лейкерс

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