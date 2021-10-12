Видео эффектного данка Михайлюка в матче против «Бостона»
Михайлюк набрал 10 очков в победном матче против «Хьюстона»
Украинец провел на паркете 20 минут
Святослав Михайлюк / фото - ФБУ
Украинский атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче НБА против «Хьюстон Рокетс».
Михайлюк набрал 10 очков (2/5 двухочковых, 2/5 трехочковых), собрал 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 3 перехвата при 2 фолах и 2 потерях за 20 минут игрового времени.
Видео эффектного данка Святослава Михайлюка в матче против «Бостона».
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