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Михайлюк набрал 10 очков в победном матче против «Хьюстона»

Украинец провел на паркете 20 минут
Баскетбол Украинские легионеры
10:50
Михайлюк набрал 10 очков в победном матче против «Хьюстона»
Святослав Михайлюк / фото - ФБУ

Украинский атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче НБА против «Хьюстон Рокетс».

Михайлюк набрал 10 очков (2/5 двухочковых, 2/5 трехочковых), собрал 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 3 перехвата при 2 фолах и 2 потерях за 20 минут игрового времени.

Видео эффектного данка Святослава Михайлюка в матче против «Бостона».

Рене Тер Велде
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Теги

Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс Хьюстон Рокетс

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