«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня одержали победы
Михайлюк набрал 15 очков и помог «Торонто» одержать пятую победу подряд
Украинец продолжает демонстрировать качественный баскетбол в новом сезоне НБА
Святослав Михайлюк / фото - mdjonline.com
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Вашингтоном» (100:109).
Защитник вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 35 минут. За это время Михайлюк набрал 15 очков, включая 2 двухочковых, 2 трехочковых и 5 штрафных. Украинец также собрал 4 подбора и совершил 1 перехват.
Хайлайты игры Михайлюка
Locked & Loaded. @gtrentjr & @Sviat_10 pic.twitter.com/veRAkWCyqf— Toronto Raptors (@Raptors) November 3, 2021
В прошлой встрече против «Нью-Йорка» Святослав Михайлюк успешно дебютировал в стартовом составе «Торонто».
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