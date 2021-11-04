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01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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Михайлюк набрал 15 очков и помог «Торонто» одержать пятую победу подряд

Украинец продолжает демонстрировать качественный баскетбол в новом сезоне НБА
Баскетбол Украинские легионеры
08:05
Михайлюк набрал 15 очков и помог «Торонто» одержать пятую победу подряд
Святослав Михайлюк / фото - mdjonline.com

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Вашингтоном» (100:109).

Защитник вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 35 минут. За это время Михайлюк набрал 15 очков, включая 2 двухочковых, 2 трехочковых и 5 штрафных. Украинец также собрал 4 подбора и совершил 1 перехват.

Хайлайты игры Михайлюка

В прошлой встрече против «Нью-Йорка» Святослав Михайлюк успешно дебютировал в стартовом составе «Торонто».

Рене Тер Велде
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