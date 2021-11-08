«Бруклин» разобрался с «Торонто» Михайлюка, «Индиана» обыграла «Сакраменто» Леня
Михайлюк набрал 5 очков в матча против «Бруклина»
Несмотря на усилия украинца, «Рэпторс» уступили «Нетс»
Фото: si.com
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА вышел на паркет против «Бруклина». Несмотря на усилия украинца, «Рэпторс» уступили со счетом 103:116.
Михайлюк вышел со скамейки и набрал 5 очков, включая 1 двухочковый и 1 трехочковый. За 21 минуту игрового времени защитник также записал в свой актив 1 результативную передачу.
В прошлой встрече против «Кливленда» Святослав Михайлюк отметился 3 очками.
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