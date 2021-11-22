Михайлюк помог «Торонто» обыграть «Сакраменто»
Михайлюк набрал 7 очков в матче против «Голден Стэйт»
Несмотря на усилия украинца, «Рэпторс» уступили «Уорриорз»
22 ноября 09:00
Святослав Михайлюк / фото - Reuters
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» набрал 7 очков, реализовав 1 из 3 трехочковых и 2 из 2 двухочковых.
За 20 минут игрового времени Михайлюк также отметился тремя результативными передачами. Несмотря на усилия украинца, «Рэпторс» уступили «Уорриорз» со счетом 119:104.
В недавнем матче против «Сакраменто» Святослав Михайлюк отметился 8 очками.
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