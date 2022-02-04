«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
Михайлюк не играет за «Торонто» уже 5 матчей кряду
Последний раз защитник «Рэпторс» появлялся на площадке 26 января
Святослав Михайлюк / Фото - raptorshq.comУкраинский защитник «Торонто» Святослав Михайлюк пропустил матч НБА против «Чикаго» (127:120 ОТ).
Михайлюк не появился на паркете уже в 5-м матче кряду. За всеми этими поединками украинец наблюдал со скамейки запасных.
Последний матч за «Рэпторс» Святослав сыграл 26 января против «Шарлотт».
В текущем сезоне Михайлюк в среднем набирает 5,8 очка и совершает 2,2 подбора за 16,5 минуты на площадке.
Результаты игрового дня НБА.
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