Лень набрал 12 очков в матче против «Торонто» Михайлюка
Михайлюк не смог помочь «Торонто» обыграть «Бруклин», «Финикс» в овертайме дожал «Портленд»
«Голден Стэйт» разобрался с «Нью-Йорком»
«Бруклин» – «Торонто» / Фото - netsdaily.comНБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» – «Торонто» 131:129 (33:32, 33:24, 25:44, 29:20, 11:9)
«Бруклин»: Дюрэнт (34 + 13 подборов + 11 передач), Миллс (30), Клэкстон (16 + 7 подборов), Гриффин (13 + 6 фолов), Дьюк (10 + 13 подборов) – старт; Эдвардс (17 + 10 подборов), Шарп (7 + 7 подборов), Томас (4)
«Торонто»: ВанВлит (31 + 9 передач), Сиакам (25), Трент мл. (25), Барнс (23 + 12 подборов), Буше (9 + 9 подборов) – старт; Ватанабе (5), Шэмпени (6), Флинн (3), Михайлюк (2)
«Нью-Йорк» – «Голден Стэйт» 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34)
«Нью-Йорк»: Рэндл (31 + 7 подборов), Роуз (15), Беркс (14), Ноэл (3 + 7 подборов), Фурнье (2) – старт; Нокс (9 + 7 подборов), Робинсон (2), Макбрайд (8), Куикли (12)
«Голден Стэйт»: Карри (22), Пул (19 + 9 подборов), Уиггинс (18), Грин (8 + 11 подборов + 7 передач), Луни (4) – старт; Бьелица (14), Куминга (4), Игудала (2), Тоскано (2), Ли (7), Пэйтон-мл. (5)
«Портленд» – «Финикс» 107:111 (21:32, 22:17, 32:24, 27:29, 5:9)
«Портленд»: Лиллард (31 + 10 передач), Пауэлл (23), Нуркич (17 + 13 подборов), Нэнс-младший (9 + 8 подборов), Литтл (3) – старт; Ковингтон (8 + 7 подборов), Снелл (8), МакЛемор (0), Саймонс (8)
«Финикс»: Эйтон (28 + 13 подборов), Пол (24 + 8 подборов + 14 передач), Краудер (11), Бриджес (8), Шэмет (7) – старт; Джонсон (12 + 8 подборов), Макги (4 + 7 подборов), Пэйтон (0), Пэйн (17)
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