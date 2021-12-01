Михайлюк не спас «Торонто» от поражения

Лень набрал 3 очка в матче против «Лейкерс»

Святослав Михайлюк / фото - REUTERS

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (91:98) вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 18 минут.

За это время Михайлюк набрал 7 очков (2/4 двухочковых, 1/4 трехочковых) и собрал 1 подбор, что не спасло канадский коллектив от поражения.

Другой представитель Украины в НБА – центровой «Сакраменто» Алексей Лень – набрал 3 очка в матче против «Лейкерс» (92:117).

Лень и Михайлюк впервые в сезоне вышли в старте в один игровой день.