Михайлюк подписал контракт с «Торонто»

Соглашение легкого форварда рассчитано на два года

Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

Украинский форвард Святослав Михайлюк подписал контракт с «Торонто Рэпторс».

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шамс Чаранья, соглашение 24-летнего легкого форварда будет рассчитано на два года. Второй сезон по контракту будет опцией игрока.

Отмечается, что до того, как он достиг соглашения с «Рэпторс», к украинскому баскетболисту проявляли интерес и другие команды НБА.

Ранее сообщалось, что Михайлюк может вернуться в «Лейкерс», которые заинтересованы в подписании с ним минимального однолетнего контракта.

Также интерес к украинцу проявляли «Детройт» и «Кливленд».