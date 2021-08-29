Михайлюк может вернуться в «Лейкерс»
Михайлюк подписал контракт с «Торонто»
Соглашение легкого форварда рассчитано на два года
Святослав Михайлюк / фото - Getty Images
Украинский форвард Святослав Михайлюк подписал контракт с «Торонто Рэпторс».
Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шамс Чаранья, соглашение 24-летнего легкого форварда будет рассчитано на два года. Второй сезон по контракту будет опцией игрока.
Отмечается, что до того, как он достиг соглашения с «Рэпторс», к украинскому баскетболисту проявляли интерес и другие команды НБА.
Ранее сообщалось, что Михайлюк может вернуться в «Лейкерс», которые заинтересованы в подписании с ним минимального однолетнего контракта.
Также интерес к украинцу проявляли «Детройт» и «Кливленд».
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