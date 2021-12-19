5 очков Михайлюка не спасли «Торонто» от поражения «Голден Стэйт», «Орландо» неожиданно прервал серию побед «Бруклина»
Михайлюк помог «Торонто» обыграть «Голден Стэйт»
Украинец отметился набранными очками
Святослав Михайлюк / фото - thestar.com
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» помог своей команде одержать победу со счетом 119:110.
Михайлюк отыграл 16 минут, за которые успел набрать 5 очков (1/2 двухочковых, 1/6 трехочковых). Выходя со скамейки запасных, украинце также собрал 3 подбора.
Напомним, что другой представитель Украины в НБА Алексей Лень был отправлен на самоизоляцию.
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