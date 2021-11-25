Михайлюк помог «Торонто» одержать победу над «Мемфисом»

Украинец провел очередной результативный матч в НБА

Святослав Михайлюк / фото - nba.com

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» помог канадскому клубу одержать победу со счетом 126:113.

Выходя со скамейки Михайлюк набрал 8 очков, реализовав три из семи бросков, включая два из четырех трехочковых. За 18 минут игрового времени украинец также собрал один подбор и сделал один перехват.

Святослав Михайлюк набрал 7 очков в матче против «Голден Стэйт».