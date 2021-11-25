Михайлюк набрал 7 очков в матче против «Голден Стэйт»
Михайлюк помог «Торонто» одержать победу над «Мемфисом»
Украинец провел очередной результативный матч в НБА
25 ноября 09:00
Святослав Михайлюк / фото - nba.com
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» помог канадскому клубу одержать победу со счетом 126:113.
Выходя со скамейки Михайлюк набрал 8 очков, реализовав три из семи бросков, включая два из четырех трехочковых. За 18 минут игрового времени украинец также собрал один подбор и сделал один перехват.
Святослав Михайлюк набрал 7 очков в матче против «Голден Стэйт».
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