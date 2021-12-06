7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Вашингтон», «Кливленд» минимально уступил «Юте»
«Хьюстон» разобрался с «Нью-Орлеаном»
«Торонто» – «Вашингтон» / Фото - bulletsforever.comНБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» – «Юта» 108:109 (29:32, 26:28, 27:31, 26:18)
«Кливленд»: Гарлэнд (31 + 4 перехватов), Аллен (17 + 10 подборов), Мобли (14 + 12 подборов), Маркканен (9), Окоро (6) – старт; Лав (3), Стивенс (2), Осман (11), Рубио (15)
«Юта»: Митчелл (35 - 7 потерь), Богданович (16), О'Нил (12), Конли (11 + 4 перехватов), Гобер (6 + 20 подборов + 5 блокшотов) – старт; Гэй (15 + 8 подборов), Кларксон (7), Инглс (7)
«Атланта» – «Шарлотт» 127:130 (30:30, 31:38, 31:31, 35:31)
«Атланта»: Коллинз (31 + 12 подборов), Хертер (28), Янг (25 + 15 передач - 6 потерь), Луваву-Кабарро (12), Капела (8 + 14 подборов) – старт; Галлинари (17), Хилл (0), Уильямс (3), Райт (3)
«Шарлотт»: Бриджес (32), Убре (28), Хэйворд (18), Смит (18 + 7 передач), Ричардс (2) – старт; Вашингтон (13 + 11 подборов), Тор (0), Мартин (19), Букнайт (0)
«Торонто» – «Вашингтон» 102:90 (23:12, 40:30, 21:26, 18:22)
«Торонто»: Сиакам (31), Барнс (11), Ачиува (10 + 14 подборов), ВанВлит (10), Трент мл. (6) – старт; Буше (14), Ватанабе (7), Шэмпени (2), Флинн (0), Бэнтон (5), Джонсон (0), Михайлюк (5), Бонга (1)
«Вашингтон»: Колдуэлл-Поуп (26), Бил (14 + 7 передач), Кузма (9 + 7 подборов), Динуидди (9), Гэффорд (4) – старт; Гилл (5), Тодд (0), Бертанс (2), Кисперт (0), Авдия (0), Харрелл (6 + 14 подборов), Нето (9), Холидэй (4), Уинстон (2), Айяи (0)
«Хьюстон» – «Новый Орлеан» 118:108 (28:26, 29:23, 37:36, 24:23)
«Хьюстон»: Вуд (23 + 8 подборов), Гордон (23), Мэтьюз (13 + 7 подборов), Тайс (12), Тэйт (11 + 7 передач - 5 потерь) – старт; Мартин-младший (9), Хаус (6), Шенгюн (10), Огастин (9), Брукс (2), Кристофер (0)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (40), Валанчюнас (17 + 10 подборов), Грэм (9), Темпл (5), Джонс (5 + 6 фолов) – старт; Эрнангомес (10 + 14 подборов), Льюис (8), Саторански (4), Александер-Уокер (10), Мерфи (0)
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