Дабл-дабл Батлера помог «Майами» разобраться с «Шарлотт», «Торонто» Михайлюка минимально обыграл «Орландо»
Михайлюк против «Индианы»: провел самый результативный матч в сезоне и отметился несколькими хайлайтами
Украинец помог «Торонто» победить «Пэйсерс»
Фото: Getty Images
Украинский защитник «Торонто» Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в этом сезоне НБА.
24-летний игрок во встрече против «Индианы» (97:94) провел на площадке 22 минуты и за это время набрал 16 очков (6/10 с игры, 2/4 трехочковые, 2/2 штрафные), сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.
Хайлайты украинца:
SVI COOKIN' 'EM pic.twitter.com/2erphFnvtX— Toronto Raptors (@Raptors) October 31, 2021
SVIJI @Sviat_10 pic.twitter.com/X2eZXbRyw3— Toronto Raptors (@Raptors) October 31, 2021
Skip through that lane … filaaaaaaaaayyyyyyy @Sviat_10 @filayyyy pic.twitter.com/sHlvFIrbVZ— Toronto Raptors (@Raptors) October 31, 2021
Комментарии 0