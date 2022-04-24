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Михайлюк с «Торонто» выиграл первый матч в плей-офф НБА, «Бруклин» в шаге от вылета

«Юта» сравняла счет в серии с «Далласом», «Миннесота» – с «Мемфисом»
Баскетбол НБА
08:32
Михайлюк с «Торонто» выиграл первый матч в плей-офф НБА, «Бруклин» в шаге от вылета
Фото: cbc.ca

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Торонто» – «Филадельфия» 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25) Счет в серии – 1:3

«Торонто»: Сиакам (34 + 8 подборов), Трент (24), Ануноби (11), Ванвлит (5), Берч (0) – старт; Янг (13), Буше (9), Барнс (6 + 11 подборов), Ачиува (5), Бэнтон (3), Брукс (0), Флинн (0), Михайлюк (0), Ватанабе (0).

«Филадельфия»: Харден (22 + 9 передач), Эмбиид (21 + 8 подборов + 5 потерь), Харрис (15 + 11 подборов), Макси (11 + 6 передач), Грин (6) – старт; Ньянг (9), Рид (8), Милтон (7), Джо (3), Спрингер (0), Коркмаз (0).

«Юта» – «Даллас» 100:99 (24:23, 30:19, 24:39, 22:18) Счет в серии – 2:2

«Юта»: Митчелл (23 + 7 передач), Гобер (17 + 15 подборов), Богданович (12), О'Нил (7), Конли (6) – старт; Кларксон (25), Эрнангомес (6), Хауз (2), Уайтсайд (2), Паскалл (0).

«Даллас»: Дончич (30 + 10 подборов), Брансон (23), Финни-Смит (11), Пауэлл (11 + 7 подборов), Буллок (11 + 7 подборов) – старт; Динуидди (5), Грин (4), Клебер (3), Бертанс (1).

«Бруклин» – «Бостон» 103:109 (25:30, 25:23, 22:28, 31:28) Счет в серии – 0:3

«Бруклин»: Браун (26 + 8 подборов + 5 потерь), Ирвинг (16 + 9 передач), Дюрэнт (16 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Сет Карри (10), Драммонд (2) – старт; Клэкстон (13 + 7 подборов), Миллс (12), Гриффин (8), Драгич (0).

«Бостон»: Тейтум (39 + 6 передач + 6 перехватов + 6 потерь), Браун (23), Смарт (14 + 6 передач), Тайс (9), Хорфорд (3) – старт; Притчард (10), Г. Уильямс (7), Уайт (2), Р. Уильямс (2).

«Миннесота» – «Мемфис» 119:118 (33:28, 27:28, 33:31, 26:31) Счет в серии – 2:2

«Миннесота»: Таунс (33 + 14 подборов + 6 потерь), Эдвардс (24), Беверли (17), Вандербилт (12 + 8 подборов), Расселл (10 + 7 передач) – старт; Маклафлин (16), Макдэниэлс (4), Принс (3), Бизли (0), Рид (0).

«Мемфис»: Бэйн (34), Брукс (24), Морэнт (11 + 8 подборов + 15 передач), Джарен Джексон (7), Тиллман (2) – старт; Кларк (15), Джонс (13), Уильямс (6), Андерсон (6), Мелтон (0), Кончар (0), Адамс (0).

Олег Шумейко-младший
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