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Михайлюк: «Считаю, что хорошо вписываюсь в команду, где выступают отличные парни»

Украинский защитник – о дебюте за «Торонто Рэпторс»
Баскетбол Украинские легионеры
8 октября 08:59
Михайлюк: «Считаю, что хорошо вписываюсь в команду, где выступают отличные парни»
Святослав Михайлюк / Фото - Twitter
Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк поделился эмоциями после предсезонного матча НБА с «Филадельфией Сиксерс» (113:125).

«Я чувствую, что у меня есть отличная возможность. Считаю, что хорошо вписываюсь в команду, где выступают отличные парни. Все играют друг за друга, от этого выигрывает команда в целом. Наладил ли я химию с новыми одноклубниками? Конечно. У нас нет эгоистов. Сегодня у нас были проблемы с движением мяча, но мы только приспосабливаемся играть друг с другом. Это всего лишь второй предсезонный матч. В команде много новых игроков. Много молодых баскетболистов, которые только делают первые попытки на высшем уровне. Все стараются прислушиваться к Фреду Ванвлиту, О Джи Ануноби и Паскалю Сиакаму».


«Прошла примерно неделя тренировочного лагеря, так что не могу ответить на вопрос о том, вошел ли я в свой ритм. Рассчитываю серьезно помочь команде со старта сезона. Обстановка в команде настолько дружественная, насколько это вообще возможно. Все извлекают из этого выгоду, не только я. Игроки могут спокойно делать свою работу. У каждого разная ситуация, но лично я люблю стабильность. Мне нравится выполнять рутинную работу. Это позволяет лучше всего проявить себя».


Украинец в матче с «Сиксерс» записал в свой актив 13 очков, 4 подбора и 5 передач при 1 фоле за 23 минуты на площадке.

Ранее Михайлюк поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Источник: basket.com.ua Владимир Кириченко
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Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс

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