Михайлюк: «Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40»

Украинский защитник «Торонто» – об адаптации в команде

Фото: пресс-служба Торонто

Украинский защитник «Торонто» Святослав Михайлюк ответил на несколько вопросов после победы над «Индианой» (97:94) в матче регулярного чемпионата НБА.

Михайлюк провел свой лучший матч в текущем сезоне: получил более 20 минут игрового времени и набрал 16 очков.

Менял настрой на такой матч, как с «Индианой»?

Нет, чувствую одинаковый настрой на каждую встречу. В каждом возможном матче помогаю команде выиграть.

Ожидаешь получать больше времени после этого матча?



Стараюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу.

Ты уже в НБА выступаешь некоторое время, но против «Индианы» сумел удивить. Команда и тренерский штаб тоже это замечают?

Чувствую, что видят, потому что хвалят меня. Это то, что я хочу показывать в матчах. Когда ты приходишь в новую команду, нужно время для адаптации, понять, как они играют, перемещаются.

Как считаешь, между тобой, Бэнтоном, Буше и Берчем есть какая-то химия на площадке?

Я бы сказал, что да. Мы хорошо обращаемся с мячом, никто не перетягивает на себя. Все стараются, чтобы показать свои лучшие возможности.

Ануноби помогает тебе адаптироваться, найти свою игру?

Думаю, он очень агрессивный игрок. Ему нужны такие бросающие, как я. Он очень умно распоряжается мячом. Игра с ним позволяет таким шутерам, как я, находить свои броски.

Чувствуешь, что ваша молодая команда прогрессирует быстрее, чем ожидалось?

Думаю, да. Мы молодая команда, но каждый старается. Но мы еще учимся показывать свою лучшую игру.

Михайлюк попал в НБА в 2018 году. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Детройт» и «Оклахому».