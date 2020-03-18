Михайлюк сыграл дебютный поединок за «Оклахому-Сити»

Украинский защитник провел на площадке 16 минут

Святослав Михайлюк / Фото - NBA

Украинский атакующий защитниксыграл дебютный поединок в составе новой команды «Оклахомы-Сити Тандер» после обмена из «Детройта». .Выйдя со скамейки, в матче против «Атланты», украинец провел на площадке 16 минут, за которые выполнил два неточных броска из-за дуги, сделал 2 подбора в защите и 1 потерю, а его показатель «+/-» составил «-1».Напомним, «Тандер» в гостях проиграли со счетом 93:116. «Оклахома имеет в своем в активе 17 побед и занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции.