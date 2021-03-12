Михайлюк установил рекорд карьеры в матче против «Шарлотт»

Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» и сборной Украины Святослав Михайлюк установил личный рекорд по количеству ассистов за матч в НБА.

В игре против «Шарлотт Хорнетс» баскетболист отдал 8 результативных передач, набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), совершил 4 подбора, 2 перехвата при 2 фолах и 1 потере. Прошлым рекордным показателем по числу ассистов Михайлюка были 7 передач в матче против «Юты» 7 марта 2020 году. Святослав провел на площадке 26 минут, его рейтинг «плюс-минус» составил «+3».

Отметим, что, несмотря на результативность украинца, «Пистонс» потерпели поражение.