Михайлюк: «Всегда приятно уверенно начать сезон, но впереди еще очень много матчей»

Святослав Михайлюк (слева) / фото - sports.yahoo.com

Украинский атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (109:100).

Всегда приятно уверенно начать сезон, но впереди еще очень много матчей и нельзя считать, что мы уже достигли своего максимума. Игра Фреда Ванвлита? Это отличный игрок и отличный лидер. Все в команде ему доверяют. Он делают игру проще для всех остальных. Он принимает правильные решения и жестко играет в защите».