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01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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Михайлюк: «Всегда приятно уверенно начать сезон, но впереди еще очень много матчей»

Украинец поделился мнением о матче против «Вашингтона»
Баскетбол Украинские легионеры
09:25
Михайлюк: «Всегда приятно уверенно начать сезон, но впереди еще очень много матчей»
Святослав Михайлюк (слева) / фото - sports.yahoo.com

Украинский атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (109:100).

«Отличная победа. Все игроки внесли вклад на площадке, помогали друг другу. Главное, что мы играем агрессивно Каждый игрок знает, что при необходимости партнер его подстрахует, так что можно спокойно проводить ротацию. У нашей команды есть характер. Получаются хорошие вещи, когда все в команде играют друг за друга. В последнее время мы выступали хорошо, но это только начало сезона.

Всегда приятно уверенно начать сезон, но впереди еще очень много матчей и нельзя считать, что мы уже достигли своего максимума. Игра Фреда Ванвлита? Это отличный игрок и отличный лидер. Все в команде ему доверяют. Он делают игру проще для всех остальных. Он принимает правильные решения и жестко играет в защите».

Святослав Михайлюк набрал 15 очков и помог «Торонто» одержать пятую победу подряд.

Рене Тер Велде
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Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс

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