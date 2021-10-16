«Мавпы» прервали серию поражений, обыграв «Кривбасс»
Максим Михельсон прокомментировал первую победу «Мавп» за шесть матчей
Главный тренер нашел позитив в игре команды
Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон прокомментировал выездную победу над «Кривбассом» (90:80), которая позволила команде прервать серию из пяти поражений кряду:
«Да, сыграли, может быть, не идеальный матч. Опять проиграли 29 подборов на нашем щите – это наша огромная проблема, будем пытаться ее в ближайшее время решить.
В плане организации защиты и нападения, если убрать момент с проигранным подбором, на 80% выполнили план на игру, что в нашем состоянии, когда мы только строим команду, много новых игроков, – очень-очень хорошо».
В другом матче игрового дня «Будивельник» разобрался с «Николаевом».
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