Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
Михельсон: «Родни Первиса подписали с трай-аутом»
Наставник «Черкасских Мавп» – о подготовке к новому розыгрышу Суперлиги
Максим Михельсон / Фото - ФБУГлавный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон в интервью пресс-службе клуба рассказал о предсезонной подготовки своей команды.
«Доволен работой ребят. Классная, на высоком уровне самоотдача, дисциплина, очень хорошая рабочая этика. Сделали огромный объем работы, ребята подсели и устали. В принципе, так и должно быть во время предсезонной подготовки. Если во время первой недели у нас практически не было никаких командных взаимодействий, противодействий, то уже во время второй недели у нас было несколько тренировок при полном контакте с противодействиями в защите».
«Подписали американца (Родни Первис), потому что знали, кого подписываем. Мы встречались с ним в Лас-Вегасе, видели в какой он форме, как он тренируется. О нем был разговор еще два года назад, тогда рассматривали его подписание. К сожалению, тогда ему дали больше денег в Италии и он поехал туда. Сейчас получилось, встретились, поговорили с ним и агентом. Все получилось. Подписали с трай-аутом, потому что у него был перерыв, связанный с коронавирусом. Хотя, опять-таки, мы его видели в Америке, знаем, что он в отличной форме».
«На следующей неделе у нас будет турнир в Харькове. Конечно, мы ничего не ожидаем, никаких сверх-результатов. Постараемся распределить время между всеми игроками, хотим просмотреть игроков, которые приедут на трай-аут. Это украинские игроки и американцы. Кроме этого игрока на турнире в Харькове должен быть минимум один, а то и два игрока, которых мы должны пересмотреть. Больше информативный турнир, посмотреть, как выглядят другие команды, посмотреть конкуренцию, как будем выглядеть мы, какие моменты или позиции нужно усиливать нам и дальше работать».
Накануне «Черкасские Мавпы» подписали американского свигмэна Родни Первиса и его соотечественника Дювона Максвелла.
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