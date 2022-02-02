«Милан» с трудом справился с «Црвеной», добыв пятую победу кряду, «Бавария» проиграла «Барселоне»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Фенербахче» – АСВЕЛ 89:76 (29:23, 18:18, 17:22, 21:13)
«Фенербахче»: Букер 16, Пьерр 16 + 8 подборов, Гудурич 15, Флойд 10, Хенри 9 + 7 передач, Дувериоглу 6, Хейзер 6, Акпинар 6, Полонара 1 + 4 подбора
АСВЕЛ: Ококбо 23, Кауди 14 + 6 подборов, Джонс 12 + 8 передач, Адетокумбо 10 + 5 подборов, Гист 6, Найт 3, Осетковски 3, Лякомб 2, Фалль 2, Штразель 1
«Црвена Звезда» – «Олимпия Милан» 57:63 (8:7, 15:19, 21:24, 13:13)
«Црвена Звезда»: Калинич 13 + 2 перехвата, Холлинс 13 + 2 перехвата, Добрич 9, Уолтерс 5 + 5 подборов, Митрович 5, Кузьмич 4, Иванович 4, Давидовац 2, Лазич 1
«Милан»: Дилэйни 18, Бентил 12 + 9 подборов, Риччи 10, Холл 9, Хайнс 8, Мелли 4 + 8 подборов, Родригес 2 + 4 передачи.
«Жальгирис» – «Маккаби» 78:94 (19:21, 28:26, 13:17, 18:30)
«Жальгирис»: Блажевич 20 + 2 перехвата, Кавана 16, Лекавичюс 16 + 9 передач, Улановас 10 + 6 подборов, Лукосюнас 9, Милакнис 5, Миниотас 2
«Маккаби»: Наннэлли 32, Уилбекин 20 + 6 передач, Жижич 13, Эванс 10 + 5 передач + 6 подборов, Уильямс 9, Калойаро 5, Дибартоломео 3, Рэйнольдс 2 + 5 подобров.
«Панатинаикос» – «Монако» 83:91 (27:19, 15:30, 19:16, 22:26)
«Панатинаикос»: Недович 16, Эванс 16 + 6 поборов, Сент-Рус 15, Уайт 12, Мэйкон 10, Каселакис 8 + 7 подборов, Папаяннис 4, Бохоридис 2 + 2 перехвата
«Монако»: Джеймс 29, Бейкон 14, Ли 12 + 4 перехвата, Диалло 10 + 5 подборов + 4 перехвата, Томас 8, Анджушич 7, Оуттара 5, Мотеюнас 4 + 7 подборов.
«Баскония» – «Зенит» 82:90 (24:22, 26:22, 14:18, 18:28)
«Баскония»: Болдуин 16 + 2 перехвата, Эно 15 + 8 подборов, Гидрайтис 14, Грэйнджер 13, Фонтеккио 8 + 5 подборов, Л. Питерс 7, А. Питерс 7, Костелло 2 + 4 передачи.
«Зенит»: Бэрон 24, Флойд 23 + 7 подборов, Микки 16, Кулагин 8, Карасев 7 + 5 поборов, Пойтрисс 7, Кузьминскас 3, Картер 2.
«Барселона» – «Бавария» 71:66 (9:9, 19:20, 17:12, 26:25)
«Барселона»: Курич 20, Миротич 13 + 6 подборов, Экзам 9 + 5 подборов, Дэвис 8, Калатес 8 + 5 передач, Смит 6, Йокубайтис 5, Шанли 2.
«Бавария»: Лучич 16, Ярамаж 15, Уиллер-Бэбб 9 + 5 подборов, Томас 9, Уолден 5, Сиско 4, Обст 3, Радошевич 3, Рубит 2 + 10 подборов.
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