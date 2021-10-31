«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
«Милуоки Бакс» станут первыми чемпионами НБА за пять лет, которые посетят Белый дом
«Голден Стэйт» и «Торонто» не встречались с Дональдом Трампом
Фото: skysports.com
Игроки и тренеры «Милуоки» встретятся с президентом США Джо Байденом 8 ноября.
ESPN отмечает, что «Бакс» станут первыми чемпионами НБА с 2016-го года, кто посетит Белый дом. Игроки «Голден Стэйт» (чемпионы-2017, 2018) и «Торонто» (2019) не проводили традиционные встречи с президентом США из-за несогласия с политикой бывшего главы государства Дональда Трампа.
Визиту в Белый дом чемпионов-2020 «Лейкерс» помешала пандемия COVID-19.
«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера.
Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет.
Комментарии 0