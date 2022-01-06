«Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Милуоки» в результативном матче справился с «Нью-Орлеаном»
«Милуоки» отчислил звездного центрового
Игрок неплохо сыграл за «Бакс» в последнем матче
Демаркус Казинс / ФОТО: The SportsRush
Милуоки отчислил звездного ветерана Демаркуса Казинса, который успел сыграть за клуб лишь в 17 матчах.
Перед началом сезона «Бакс» подписали с четырехкратным участником Матча всех звезд негарантированный контракт, который клуб решил не продлевать.
В 17 матчах за «Милуоки» Казинс набирал в среднем 9,1 очка и делал 5,8 подбора. В последней игре против «Торонто» Демаркус сделал 15 очков и 10 подборов.
Отметим, что в прошлом сезоне Казинс также сменил две команды – «Хьюстон» и «Клипперс».
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