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02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
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05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

«Милуоки» отчислил звездного центрового

Игрок неплохо сыграл за «Бакс» в последнем матче
Баскетбол НБА
10:38
«Милуоки» отчислил звездного центрового
Демаркус Казинс / ФОТО: The SportsRush

Милуоки отчислил звездного ветерана Демаркуса Казинса, который успел сыграть за клуб лишь в 17 матчах.

Перед началом сезона «Бакс» подписали с четырехкратным участником Матча всех звезд негарантированный контракт, который клуб решил не продлевать.

В 17 матчах за «Милуоки» Казинс набирал в среднем 9,1 очка и делал 5,8 подбора. В последней игре против «Торонто» Демаркус сделал 15 очков и 10 подборов.

Отметим, что в прошлом сезоне Казинс также сменил две команды – «Хьюстон» и «Клипперс».

Карен Агабекян
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Теги

Демаркус Казинс Милуоки Бакс

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