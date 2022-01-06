«Милуоки» отчислил звездного центрового

Игрок неплохо сыграл за «Бакс» в последнем матче

Демаркус Казинс / ФОТО: The SportsRush

Милуоки отчислил звездного ветерана Демаркуса Казинса, который успел сыграть за клуб лишь в 17 матчах.



Перед началом сезона «Бакс» подписали с четырехкратным участником Матча всех звезд негарантированный контракт, который клуб решил не продлевать.

В 17 матчах за «Милуоки» Казинс набирал в среднем 9,1 очка и делал 5,8 подбора. В последней игре против «Торонто» Демаркус сделал 15 очков и 10 подборов.

Отметим, что в прошлом сезоне Казинс также сменил две команды – «Хьюстон» и «Клипперс».

