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02:00 Вашингтон Уизардз - Юта Джаз 98:123 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 113:106 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Сакраменто Кингз 117:103 Окончен
03:00 Майами Хит - Чикаго Буллз 118:92 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс 112:127 Окончен
03:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз 102:93 Окончен
19:00 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 97:112 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 104:116 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 84:103 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Нью-Орлеан Пеликанс 112:97 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 111:116 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Орландо Мэджик 106:94 Окончен
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19:00 Будивельник - Прометей -:- Запланирован
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02:00 Кливленд Кавальерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс -:- Запланирован

«Милуоки» уверенно обыграл «Нью-Йорк», «Лейкерс» оказалось сильнее «Орландо»

«Даллас» выиграл у «Оклахомы», «Бруклин» с 51 очком Дюранта победил «Детройт»

Баскетбол НБА
07:20
«Милуоки» уверенно обыграл «Нью-Йорк», «Лейкерс» оказалось сильнее «Орландо»
Фото: Лейкерс

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» – «Милуоки» 97:112 (16:26, 32:35, 31:32, 18:19)

«Нью-Йорк»: Граймс (27 + 5 потерь), Роуз (18 + 7 передач), Рэндл (8 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Фурнье (6), Ноэл (0 + 7 подборов) – старт; Нокс (18), Куикли (11), Робинсон (9 + 8 подборов), Макбрайд (0).

«Милуоки»: Миддлтон (24 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (20 + 10 подборов + 11 передач), Портис (19 + 10 подборов), Холидэй (13), Аллен (12) – старт; Худ (14), Коннотон (10), Казинс (0), Смарт (0), Нвора (0), Хилл (0), Мамукелашвили (0).


«Детройт» – «Бруклин» 104:116 (24:31, 33:29, 34:26, 13:30)

«Детройт»: Каннингем (26 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Диалло (11), Стюарт (9 + 10 подборов), Хэйс (6), Бей (4) – старт; Джексон (25), Ли (17 + 6 передач), Макгрудер (6 + 7 подборов), Джош Джексон (0), Лайлс (0).

«Бруклин»: Дюрэнт (51 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Миллс (18), Олдридж (15), Бембри (4), Джонсон (4) – старт; Томас (13), Браун (8), Клэкстон (2), Гриффин (1), Картер (0), Дьюк (0).


«Сан-Антонио» – «Нью-Орлеан» 112:97 (28:26, 26:26, 29:30, 29:15)

«Сан-Антонио»: Уайт (24 + 8 подборов + 9 передач), Пелтль (24 + 12 подборов), Джонсон (17), Макдермотт (13), Мюррэй (10 + 12 подборов + 10 передач) – старт; Уокер (11), Джонс (7), Юбэнкс (4 + 7 подборов), Васселл (2), Лэндейл (0), Бэйтс-Диоп (0).

«Нью-Орлеан»: Ингрэм (27 + 7 подборов + 9 передач), Валанчюнас (17 + 12 подборов), Харт (13 + 10 подборов), Грэм (8), Джонс (2) – старт; Александер-Уокер (15), Эрнангомес (10 + 9 подборов), Темпл (3), Мерфи (2), Саторански (0).


«Оклахома-Сити» – «Даллас» 84:103 (27:28, 19:28, 25:24, 13:23)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (18), Робинсон-Эрл (11), Бэйзли (10), Дорт (10), Гидди (6 + 7 подборов) – старт; Мускала (8), Фэйворс (7), Покушевски (4 + 9 подборов), Джером (4), Мэнн (4), Уильямс (2), Маледон (0).

«Даллас»: Брансон (18 + 9 подборов), Порзингис (13 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Буллок (6), Пауэлл (4) – старт; Клебер (16 + 7 подборов), Браун (15), Грин (8), Берк (7), Хардуэй (6), Ниликина (2).


«Портленд» – «Миннесота» 111:116 (26:33, 29:23, 29:33, 27:27)

«Портленд»: Лиллард (24 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пауэлл (15), Литтл (10), Нэнс (8 + 12 подборов), Нуркич (8 + 7 подборов) – старт; Саймонс (26), Маклемор (15), Ковингтон (3 + 5 перехватов + 4 блок-шота), Уотфорд (2), Смит (0), Снелл (0).

«Миннесота»: Эдвардс (24), Таунс (23 + 10 подборов + 5 потерь), Расселл (18), Вандербилт (14 + 8 подборов), Беверли (10) – старт; Макдэниэлс (10 + 7 подборов), Бизли (6), Рид (6 + 5 потерь), Науэлл (5), Больмаро (0).


«Лейкерс» – «Орландо» 106:94 (18:25, 31:27, 36:10, 21:32)

«Лейкерс»: Джеймс (30 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь), Уэстбрук (19 + 7 подборов + 5 потерь), Хортон-Такер (19 + 6 перехватов), Брэдли (6), Ховард (5) – старт; Энтони (13), Ривз (5), Джордан (4), Эллингтон (3), Монк (2).

«Орландо»: Энтони (21), Ф. Вагнер (20 + 7 подборов), Картер (16 + 8 подборов), Харрис (6), Бамба (2) – старт; Росс (15), Р. Лопес (7 + 9 подборов), Хэмптон (5), Окики (2).


Карен Агабекян
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Теги

Бруклин Нетс Милуоки Бакс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс

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