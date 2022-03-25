«Милуоки» уверенно обыграл «Вашингтон», «Денвер» не справился с «Финиксом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Кливленд» 117:104 (25:17, 33:31, 25:27, 34:29)
«Торонто»: Сиакам (35 + 6 передач), Ануноби (14), Барнс (11), Ванвлит (10 + 8 передач), Берч (4) – старт; Буше (17 + 8 подборов), Ачиува (10), Янг (8), Брукс (6), Бэнтон (2), Михайлюк (0), Ватанабе (0).
«Кливленд»: Маркканен (20), Гарлэнд (18 + 10 передач), Лав (12 + 10 подборов), Мобли (11 + 8 подборов), Окоро (6) – старт; Стивенс (16), Леверт (11), Гудвин (6), Осман (4), Нембард (0), Уиндлер (0), Браун (0), Дэвис (0).
«Мемфис» – «Индиана» 133:103 (44:23, 30:25, 33:23, 26:32)
«Мемфис»: Бэйн (30), Джарен Джексон (20), Джонс (11), Адамс (6 + 17 подборов + 6 передач), Уильямс (3) – старт; Мелтон (19), Кончар (18 + 8 подборов), Тиллман (16), Андерсон (8), Калвер (2), Альдама (0).
«Индиана»: Битадзе (14), Бриссетт (13), Хилд (11), Андерсон (10 + 9 подборов), Халибертон (9 + 8 передач) – старт; Стивенсон (25), Тэйлор (17), Вашингтон (4), Сайкс (0).
«Милуоки» – «Вашингтон» 114:102 (32:13, 28:29, 32:24, 22:36)
«Милуоки»: Холидэй (24 + 10 передач + 6 потерь), Аллен (21), Б. Лопес (13), Портис (11 + 12 подборов), Мэттьюз (0) – старт; Коннотон (16), Ибака (11), Хилл (10), Картер (8), Нвора (0).
«Вашингтон»: Колдуэлл-Поуп (16), Порзингис (16 + 9 подборов), Хатимура (10 + 7 подборов), Нето (9 + 6 передач), Кисперт (5) – старт; Смит (17 + 7 подборов + 6 передач), Авдия (12), Гилл (9), Гэффорд (6), Саторански (2).
«Новый Орлеан» – «Чикаго» 126:109 (31:39, 32:23, 23:23, 40:24)
«Новый Орлеан»: Грэм (30), Макколлум (25 + 6 передач), Валанчюнас (16 + 19 подборов + 5 потерь), Джонс (7), Хэйс (6) – старт; Альварадо (15 + 7 передач), Нэнс (9), Мерфи (7), Эрнангомес (6), Маршалл (5), Уоллес (0).
«Чикаго»: Лавин (39 + 5 потерь), Вучевич (16 + 9 подборов), Карузо (11), Грин (5), Досунму (4) – старт; Уайт (23 + 6 передач), Томпсон (4), Браун (3), Джонс (2), Уильямс (2), Брэдли (0).
«Денвер» – «Финикс» 130:140 (31:31, 37:35, 38:38, 24:36)
«Денвер»: Йокич (28 + 6 передач + 8 потерь), Гордон (21), Бартон (17 + 8 передач), Моррис (15), Грин (11) – старт; Хайлэнд (23), Казинс (10), Рид (4), Грин (1), Риверс (0).
«Финикс»: Букер (49 + 10 передач), Бриджес (22), Пол (17 + 13 передач), Эйтон (16 + 7 подборов), Краудер (12) – старт; Пэйн (9), Крэйг (8), Макги (3), Бийомбо (2), Шэмет (2).
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