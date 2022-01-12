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02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

«Миннесота» всерьез намерена подписать Симмонса

Клубу из Миннеаполиса есть что предложить за разыгрывающего
Баскетбол НБА
19:10
«Миннесота» всерьез намерена подписать Симмонса
Бен Симмонс / фото - Getty Images

«Миннесота» всерьез намерена подписать контракт с разыгрывающим защитником Беном Симмонсом. Клуб готов предложить за австралийца любой пакет активов, за исключением Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса.

Бен Симмонс не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА. Разыгрывающий «Филадельфии» продолжает получать огромные штрафы после каждого пропущенного матча команды.

Как «Филадельфия», «Клипперс» и «Бруклин» справляются без своих звезд.


Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Миннесота Тимбервулвс Филадельфия 76

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