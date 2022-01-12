Симмонс хочет продолжить карьеру в «Сан-Антонио»
«Миннесота» всерьез намерена подписать Симмонса
Клубу из Миннеаполиса есть что предложить за разыгрывающего
Бен Симмонс / фото - Getty Images
«Миннесота» всерьез намерена подписать контракт с разыгрывающим защитником Беном Симмонсом. Клуб готов предложить за австралийца любой пакет активов, за исключением Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса.
Бен Симмонс не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА. Разыгрывающий «Филадельфии» продолжает получать огромные штрафы после каждого пропущенного матча команды.
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