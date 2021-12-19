«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»

Джордан Свинг / Фото: БК Прометей

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис дал комментарий после матча Суперлиги с «Прометеем» (69:81):



Пара дополнительных подборов на нашем щите, две ненужные потери в центре площадки. Не считаю, что «Прометей» играет агрессивно в защите. Сами напросились и потеряли мяч. В последние 5 минут «Прометей» забил все штрафные, а мы в лучшем случае 50%. Это дало преимущество. Я рад за команду и за то, что мы показали. Очень долгая дорога. Я рад, что моментами показывали очень качественный баскетбол, несмотря на то, в какой ситуации мы находимся.

Джордан Свинг моментами усилил команду, а моментами вообще не понимает, куда он приехал. Он приехал в команду, которая уже нащупала какой-то ритм. Игроки 4 месяца работают вместе, чувствуют друг друга. Он приехал с корабля на бал. Ему надо время, хотя он и опытный игрок. Его предыдущие команды по названиям были круче, чем «Киев-Баскет», лиги были сильнее. Думаю, что он моментами плывет. Здесь немного другие скорости, другая агрессивность. Ни один игрок в Европе не привык играть три матча в неделю. Но он реально опытный игрок. Сегодня в какие-то моменты он не потащил, сдулся и потерял силы.

Последние 2-3 матча выиграли только благодаря Томпсону. Сейчас он с трудом ходит, не говоря о том, чтобы бежать. Других нет. Все мы учимся выживать в такой ситуации. Интересно для нас самих показать, можем мы или нет.