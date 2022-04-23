«Монако» сравнял счет в серии с «Олимпиакосом», «Реал» разобрался с «Маккаби»
Евролига. Плей-офф
«Олимпиакос» – «Монако» 72:96 (16:10, 12:30, 23:29, 21:27) Счет в серии – 1:1
«Олимпиакос»: Везенков (14), Дорси (12), Папаниколау (12), Уолкап (9), Фалль (6) – старт;Маккиссик (10), Слукас (9 + 5 потерь), Ларендзакис (0), Жан-Шарль (0),Принтезис (0).
«Монако»: Джеймс (23), Томас (9), Уаттара (6), Вестерманн (4), Мотеюнас (4) – старт;Анджушич (19), Бэйкон (17), Ли (8), Холл (6), Мотум (0), Бутсьель (0).
«Реал» – «Маккаби» 95:66 (35:26, 21:11, 18:11, 21:18) Счет в серии – 2:0
«Реал»: Ябуселе (16), Ханга (9), Уильямс-Госс (8), Козюр (6), Тавареш (6 + 7 подборов) – старт; Серхио Юль (17), Пуарье (16 + 10 подборов), Абальде (6 + 7 подборов), Рэндолф (6), Руди Фернандес (3), Нуньес (2).
«Маккаби»: Эванс (9), Уилбекин (8), Уильямс (8), Рейнольдс (6), Наннэлли (5) – старт;Жижич (8), Томас (7), ДиБартоломео (6), Дж. Коэн (3), Зив (2), Соркин (2),Калояро (2).
Комментарии 0