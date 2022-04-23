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«Монако» сравнял счет в серии с «Олимпиакосом», «Реал» разобрался с «Маккаби»

Результаты и видеообзоры матчей плей-офф Евролиги
Баскетбол Еврокубки
08:00
«Монако» сравнял счет в серии с «Олимпиакосом», «Реал» разобрался с «Маккаби»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Плей-офф

«Олимпиакос» – «Монако» 72:96 (16:10, 12:30, 23:29, 21:27) Счет в серии – 1:1

«Олимпиакос»: Везенков (14), Дорси (12), Папаниколау (12), Уолкап (9), Фалль (6) – старт;Маккиссик (10), Слукас (9 + 5 потерь), Ларендзакис (0), Жан-Шарль (0),Принтезис (0).

«Монако»: Джеймс (23), Томас (9), Уаттара (6), Вестерманн (4), Мотеюнас (4) – старт;Анджушич (19), Бэйкон (17), Ли (8), Холл (6), Мотум (0), Бутсьель (0).

«Реал» – «Маккаби» 95:66 (35:26, 21:11, 18:11, 21:18) Счет в серии – 2:0

«Реал»: Ябуселе (16), Ханга (9), Уильямс-Госс (8), Козюр (6), Тавареш (6 + 7 подборов) – старт; Серхио Юль (17), Пуарье (16 + 10 подборов), Абальде (6 + 7 подборов), Рэндолф (6), Руди Фернандес (3), Нуньес (2).

«Маккаби»: Эванс (9), Уилбекин (8), Уильямс (8), Рейнольдс (6), Наннэлли (5) – старт;Жижич (8), Томас (7), ДиБартоломео (6), Дж. Коэн (3), Зив (2), Соркин (2),Калояро (2).

Рене Тер Велде
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