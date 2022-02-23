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«Монако» в домашних стенах обыграл УНИКС

Обзор матча регулярного чемпионата Евролиги
Баскетбол Еврокубки
07:10
«Монако» в домашних стенах обыграл УНИКС
Фото: euroleaguebasketball.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Монако» – УНИКС 79:76 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21)

«Монако»: Джеймс (25 + 7 передач), Диалло (11 + 9 подборов), Холл (10 + 7 подборов), Томас (7), Вестерманн (2) – старт; Мотеюнас (11 + 10 подборов), Анджушич (9), Уаттара (4), Ли (0), Мотум (0).

УНИКС: Хезоня (20 + 8 подборов), Браун (16 + 8 подборов), Браун (6 + 7 потерь), Джекири (6 + 7 подборов), Узинский (0) – старт; Мэйо (15), Списсу (10), Воронцевич (3), Кэнан (0).

Рене Тер Велде
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