«Барселона» обыграла «Реал», продлив серию побед до четырех матчей, УНИКС проиграл «Црвене»
«Монако» в домашних стенах обыграл УНИКС
Обзор матча регулярного чемпионата Евролиги
Фото: euroleaguebasketball.net
Евролига. Регулярный чемпионат
«Монако» – УНИКС 79:76 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21)
«Монако»: Джеймс (25 + 7 передач), Диалло (11 + 9 подборов), Холл (10 + 7 подборов), Томас (7), Вестерманн (2) – старт; Мотеюнас (11 + 10 подборов), Анджушич (9), Уаттара (4), Ли (0), Мотум (0).
УНИКС: Хезоня (20 + 8 подборов), Браун (16 + 8 подборов), Браун (6 + 7 потерь), Джекири (6 + 7 подборов), Узинский (0) – старт; Мэйо (15), Списсу (10), Воронцевич (3), Кэнан (0).
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