Мощнейшие постер-данки Гобера и Коллинза вошли в топ-10 дня НБА
Мощнейший данк Хортон-Такера и эффектный проход Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Джоэль Эмбиид / Фото - sixerswire.usatoday.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку попали убийственный данк защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлена Хортон-Такера и сумасшедший проход через всю площадку центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида.
Результаты игрового дня НБА.
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