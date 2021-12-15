Карри побил рекорд Аллена и вышел в лидеры по трехочковым за всю историю НБА
Мощный постер-данк Сиакама и исторический трехочковый Карри вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Стефен Карри / Фото - sportingnews.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В подборку вошли убийственный постер-данк форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама через Кевина Дюранта («Бруклин Нетс») и 2974-й трехочковый в карьере разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который позволил ему стать рекордсменом Ассоциации по данному показателю.
Результаты игрового дня НБА.
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