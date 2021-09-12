Мужская и женская сборные Украины пробились в четвертьфинал чемпионата Европы

Команды в группе одержали по одной победе





Фото: ФБУ

Обе сборные Украины по баскетболу 3х3 сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы.

Мужская сборная под руководством Олега Юшкина в первом матче проиграла Бельгии (10:11), а во втором – выиграла у четырехкратных чемпионов мира – сборной Сербии (21:17).



В группе A сборная Украины заняла второе место. Первой была Сербия, а третьей – Бельгия.

В четвертьфинале чемпионата Европы украинцы сыграют с Литвой. Матч состоится 12 сентября в 18: 25 по Киеву.

Женская сборная Украины Владимира Холопова в первом матче проиграла серебряным призерам Токио-2020 сборной России (18:21), а во втором выиграла у Великобритании (20:18).

В свой группе сборная Украины стала второй после России. Великобритания с двумя поражениями стала третьей.

12 сентября в четвертьфинале украинки встретятся с Испанией. Начало матча – 17:30 по Киеву.