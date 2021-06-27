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Мужская сборная Украины также успешно преодолела квалификацию и вышла на ЧЕ-2021

«Сине-желтые» обыграли британцев, венгров, румынов и баскетболистов Косово
Баскетбол Сборная Украины
21:12
Мужская сборная Украины также успешно преодолела квалификацию и вышла на ЧЕ-2021
Мужская сборная Украины / фото - ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу 3 на 3 успешно преодолела квалификацию чемпионата Европы.

В отборочном турнире в румынской Констанце наша команда выиграла все три матча группового этапа: против Великобритании (16:12), Венгрии (17:16) и Косово (19:10).

В решающем матче плей-офф «сине-желтые» уверенно одолела хозяев отбора из Румынии – 19:7.

Континентальное первенство пройдет 10-12 сентября в Париже, Франция. Там же сыграет женская сборная Украины.

Антон Кривенко
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Новости: Баскетбол

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