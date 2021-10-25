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04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

MVP недели в Суперлиге стал лидер «Харьковских Соколов»

Также была определена символическая пятерка

Баскетбол Суперлига
17:33
MVP недели в Суперлиге стал лидер «Харьковских Соколов»

Суперлига на своем официальном сайте опубликовала символическую пятерку и лучшего игрока пятой игровой недели.

MVP недели Суперлиги стал американский защитник «Харьковских Соколов» Майкл Дэвис. Игрок помог «Соколам» обыграть «Кривбасс» (77:70) и «Николаев» (82:71). Он с среднем набирал 20,0 очка, делал 5,0 подбора, 4,0 передачи и 1,0 блок-шота при рейтинге эффективности – 19.5.

Символическая пятерка недели:

Андре Волкер («Николаев», 2 матча / 1 победа) – 18,5 очка, 8,5 передачи, 4,5 подбора, 2,5 перехвата (РЭ 23,5);

Майкл Дэвис («Харьковские Соколы», 2 матча / 2 победы) – 20,0 очка, 5,0 подбора, 4,0 передачи (РЭ 19,5);

Джиан Клавелл («Будивельник» 2 матча / 1 победа) – 27,5 очка, 7,5 подбора, 5,5 передачи, 2,5 перехвата (РЭ 24,0);

Артем Ковалев («Киев-Баскет», 1 матч / 1 победа) – 13 очков, 8 подборов, 3 передачи (РЭ 16);

Владислав Коренюк («Кривбасс», 2 матча / 1 победа) – 16,5 очка, 12,5 подбора, 2,5 передачи (РЭ 26,0).

Карен Агабекян
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