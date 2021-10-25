MVP недели в Суперлиге стал лидер «Харьковских Соколов»
Суперлига на своем официальном сайте опубликовала символическую пятерку и лучшего игрока пятой игровой недели.
MVP недели Суперлиги стал американский защитник «Харьковских Соколов» Майкл Дэвис. Игрок помог «Соколам» обыграть «Кривбасс» (77:70) и «Николаев» (82:71). Он с среднем набирал 20,0 очка, делал 5,0 подбора, 4,0 передачи и 1,0 блок-шота при рейтинге эффективности – 19.5.
Символическая пятерка недели:
Андре Волкер («Николаев», 2 матча / 1 победа) – 18,5 очка, 8,5 передачи, 4,5 подбора, 2,5 перехвата (РЭ 23,5);
Майкл Дэвис («Харьковские Соколы», 2 матча / 2 победы) – 20,0 очка, 5,0 подбора, 4,0 передачи (РЭ 19,5);
Джиан Клавелл («Будивельник» 2 матча / 1 победа) – 27,5 очка, 7,5 подбора, 5,5 передачи, 2,5 перехвата (РЭ 24,0);
Артем Ковалев («Киев-Баскет», 1 матч / 1 победа) – 13 очков, 8 подборов, 3 передачи (РЭ 16);
Владислав Коренюк («Кривбасс», 2 матча / 1 победа) – 16,5 очка, 12,5 подбора, 2,5 передачи (РЭ 26,0).
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