НБА изменила формат Матча восходящих звезд-2022

Шоу состоится 18 февраля в Кливленде

Матч восходящих звезд НБА / Фото - Twitter

Матч восходящих звезд НБА, который проводится во время Звездного уикенда, в этом году претерпит изменения. Об этом сообщаетНовый формат ивента будет представлять из себя не поединок, а мини-турнир из трех матчей с участием четырех команд, состоящих из семи игроков.Оба полуфинала будут играть до 50 очков, а финал – до 25. Числа не случайны – их сумма дает 75, а лига празднует свое 75-летие.Из 28 баскетболистов 12 будут новичками шоу, еще 12 – второгодками, еще 4 игрока будут приглашены из G-лиги.Шоу пройдет 18 февраля в Кливленде.