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02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
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Баскетбол (9 событий из 9) показать все
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
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НБА изменила формат Матча восходящих звезд-2022

Шоу состоится 18 февраля в Кливленде
Баскетбол НБА
12:16
НБА изменила формат Матча восходящих звезд-2022
Матч восходящих звезд НБА / Фото - Twitter
Матч восходящих звезд НБА, который проводится во время Звездного уикенда, в этом году претерпит изменения. Об этом сообщает The Athletic.

Новый формат ивента будет представлять из себя не поединок, а мини-турнир из трех матчей с участием четырех команд, состоящих из семи игроков. 

Оба полуфинала будут играть до 50 очков, а финал – до 25. Числа не случайны – их сумма дает 75, а лига празднует свое 75-летие.

Из 28 баскетболистов 12 будут новичками шоу, еще 12 – второгодками, еще 4 игрока будут приглашены из G-лиги.

Шоу пройдет 18 февраля в Кливленде. 

Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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